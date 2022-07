Atletica | pagelle Italia Mondiali | le velociste azzurre ci sono sempre 4×100 maschile | dalle stelle alle stalle e non c’entra Jacobs

(Di sabato 23 luglio 2022)2022 (23 luglio) ELENA BELLO’ 6: Non dà mai veramente l’impressione di poter compiere l’impresa di centrare la finale degli 800 ma le attenuanti non mancano. Spreca tante energie nella prima parte di gara per tenere ritmi che ancora non le appartengono e chedettati da due fuoriclasse come Mu e Welteji che poi distanziano tutte le rivali. nel finale le manca lo spunto che le ha permesso di prendersi tante soddisfazioni ma non affonda: è lì, non lontana dalla zona qualificazione. Il carattere non le manca. ZAYNAB DOSSO 7.5: Chi ben comincia… Dosso mette una ciliegina sulla torta della sua stagione di lancio a livello internazionale con una prima frazione sulla linea della nazionale statunitense. Con un avvio così non si può fallire. DALIA KADDARI 7: Piccolo ...

infoitsport : Atletica, pagelle Italia Mondiali: Tecuceanu deve crescere tatticamente - zazoomblog : Atletica pagelle Italia Mondiali: Ayomide Folorunso senza rimpianti. Catalin Tecuceanu: è solo l’inizio -… - infoitsport : Atletica, pagelle Italia Mondiali: Ayomide Folorunso fa il massimo, Catalin Tecaceanu: magico finale - infoitsport : Atletica, pagelle Italia Mondiali: Elena Vallortigara meravigliosa, Tortu iellato, Folorunso fa sognare - zazoomblog : Atletica pagelle Italia Mondiali: Elena Vallortigara incanta Filippo Tortu bravo e sfortunato Folorunso sogna -… -

OA Sport

ANDREA DALLAVALLE 7: Anche lui c'è, nonostante un fastidio muscolare che lo disturba da un po'. Trova la misura giusta per la finale al primo salto, ci riprova senza successo e poi rinuncia alla terza ...LINDA OLIVIERI 5.5: Prova in linea con la precedente. Non dà mai l'impressione di potersela giocare per uscire dall'ultima posizione, ma il tempo non è completamente da buttare. Foto di FIDAL COLOMBO/... Atletica, pagelle Italia Mondiali: Tecuceanu deve crescere tatticamente. Ihemeye da medaglia, Dallavalle ha dolore Trova la misura giusta per la finale al primo salto, ci riprova senza successo e poi rinuncia alla terza prova probabilmente per precauzione Catalin Tecuceanu, dal punto di vista tattico, deve fare an ...PAGELLE ITALIA MONDIALI ATLETICA 2022 (22 luglio) CATALIN TECUCEANU 5.5: Farsi staccare dopo il primo giro per poi finire fortissimo e dimostrare di avere ancora un sacco di energie non è certo la ges ...