Atletica, Mondiali Eugene 2022 nona giornata: i risultati di sabato 23 luglio (Di sabato 23 luglio 2022) I risultati di sabato 23 luglio ai Mondiali 2022 di Atletica leggera di Eugene, con la nona giornata di gare che assegna altre medaglie in Oregon. Si inizia con le prove multiple, ma in chiave Italia attenzione alle qualificazioni del salto in lungo e alla finale del salto triplo. Di seguito il dettaglio con tutti i risultati delle gare di giornata. IL MEDAGLIERE IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV I risultati GIORNO PER GIORNO LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO COME VEDERE LE GARE IN TV sabato 23 luglio 18.50 100 metri – Decathlon (uomini) 19.40 Salto in lungo – Decathlon (uomini) 20.20 100 ostacoli ... Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) Idi23aidileggera di, con ladi gare che assegna altre medaglie in Oregon. Si inizia con le prove multiple, ma in chiave Italia attenzione alle qualificazioni del salto in lungo e alla finale del salto triplo. Di seguito il dettaglio con tutti idelle gare di. IL MEDAGLIERE IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IGIORNO PER GIORNO LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO COME VEDERE LE GARE IN TV2318.50 100 metri – Decathlon (uomini) 19.40 Salto in lungo – Decathlon (uomini) 20.20 100 ostacoli ...

