Atletica, Mondiali 2022: nona giornata. Va in scena il festival delle staffette! L'Italia punta forte su Ihemeje nel triplo. Larissa Iapichino vuole la finale (Di sabato 23 luglio 2022) Penultima giornata campale al Mondiale di Eugene con la volata finale della rassegna iridata ormai lanciata. Si assegnano oggi sei titoli e c'è tanta Italia in pista e in pedana, soprattutto nelle staffette ma non solo. Sono in programma le finali del salto triplo maschile, con due azzurri al via, del tiro del giavellotto maschile, degli 800 metri maschili, dei 5000 femminili e delle due 4×100 maschile e femminile. Il portoghese Pedro Pablo Pichardo punta al massimo nel triplo, viste alcune assenze pesanti, ma si dovrà guardare dal cubano Lazaro Martinez e dal primatista africano Fabrice Hugues Zango del Burundi. Fuori lo statunitense Claye, gli azzurri, Dallavalle, terzo al mondo in stagione ma non al meglio, e Ihemeje, terzo in qualificazione con un promettente ...

