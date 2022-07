Atletica | le formazioni delle 4×400 dell’Italia ai Mondiali Benati apre la maschile | Folorunso guida le donne

(Di sabato 23 luglio 2022) A Eugene (Oregon, USA) proseguono i2022 dileggera. Nella notte italiana (domenica 24 luglio, ore 02.22 e ore 02.52) l’Italia scenderà in pista per le batteriedue. Sono stati definiti i quartetti azzurri. La formazionepunterà su Lorenzo, Vladimir Aceti, Brayan Lopez ed Edoardo Scotti. Assente dunque Davide Re, mentre già prima dell’inizio della rassegna iridata si era dovuto fare a meno dell’infortunato Alessandro Sibilio. Tra le, invece, Anna Polinari al lancio seguita da Ayomide(fresca di record italiano sui 400 ostacoli), poi Virginia Troiani e Alice Mangione. Entrambe le squadre cercheranno il passaggio del turno, accedono alla finale le prime tre classificate e i due migliori tempi ...

FedericoGhezzi4 : @AzzurreFIGC Non c’è niente di sfortunato a meno che la sfortuna non abbia nome e sembianze della ct. Convocazioni… -

Al netto del grado di preparazionee del mercato, sarà la prima partita vera dal punto di ... Come il Frosinone è reduce da 2 amichevoli controdilettanti vincendo 22 - 0 col ...... dove resterà fino al prossimo 27 luglio e dove sta alternando la partea esercitazioni ... Le probabilidi Udinese - Bayer Leverkusen UDINESE (3 - 5 - 2): Padelli; Becao, Benkovic, ...A Eugene (Oregon, USA) proseguono i Mondiali 2022 di atletica leggera. Nella notte italiana (domenica 24 luglio, ore 02.22 e ore 02.52) l'Italia scenderà in pista per le batterie delle due 4x400. Sono ...La formazione oro olimpico a Tokyo si arrende già al primo turno. Le speranze di medaglia restano con Stano nella marcia ...