Atletica, la 4×100 maschile sprofonda ai Mondiali. Campioni Olimpici fuori dalla finale: l'Italia senza Jacobs sbaglia i cambi

I Campioni Olimpici non raggiungono la finale ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. l'Italia sconta l'eliminazione con la 4×100 maschile: lo scorso anno arrivò l'apoteosi mostruosa a Tokyo, oggi gli azzurri non riescono a raggiungere l'atto conclusivo sulla pista di Eugene. L'assenza per infortunio di Marcell Jacobs ha pesato tantissimo su questa squadra, che non è riuscito a trovare i nuovi automatismi. quantomeno per provare a rientrare tra le migliori otto del lotto. La formazione è stata stravolta con lo spostamento di Filippo Tortu dalla quarta alla seconda frazione e l'esordio di Chituru Ali sul rettilineo conclusivo. Gli azzurri hanno concluso la propria batteria al settimo posto con il tempo di ...

Eyof 2022: la delegazione biancazzurra in partenza per Banskà Bystrica San Marino gareggerà in 4 sport: atletica leggera, con Matias Francini e Giulia Marchionni impegnati nei 100 metri maschili e femminili, nuoto, con Ilaria Ceccaroni al via delle gare dei 50, 100, ... Mondiali di Atletica, Tecuceanu esce in semifinale Catalin Tecuceanu ai Mondiali di atletica leggera in corso in ...ad Eugene erano le 19.09 di giovedì 21 luglio e in Italia le 4.09 di ... Negli ultimi 100 metri ha recuperato posizioni fino al quarto ... San Marino gareggerà insport:leggera, con Matias Francini e Giulia Marchionni impegnati neimetri maschili e femminili, nuoto, con Ilaria Ceccaroni al via delle gare dei 50,, ...Catalin Tecuceanu ai Mondiali dileggera in corso in ...ad Eugene erano le 19.09 di giovedì 21 luglio e in Italia le.09 di ... Negli ultimimetri ha recuperato posizioni fino al quarto ...