Atletica, Filippo Tortu: “Delusione immensa, agli Europei per l’oro”. Patta: “L’assenza di Jacobs si è sentita”. Desalu: “Poco tempo per provare” (Di sabato 23 luglio 2022) L’Italia non è riuscita a qualificarsi per la finale con la 4×100 maschile ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. Dall’apoteosi di Tokyo all’eliminazione di Eugene. I Campioni Olimpici non sono riusciti a esaltarsi in terra americana: pesa L’assenza di Marcell Jacobs per infortunio, i cambi sono stati deficitari e così Lorenzo Patta, Filippo Tortu (spostato in seconda frazione), Fausto Desalu e la novità Chituru Ali non sono riusciti a staccare il biglietto per l’atto conclusivo. Una Delusione atroce per un quartetto stravolto nella conformazione, ma che nelle proprie gambe aveva un potenziale maggiore rispetto al settimo posto nella seconda batteria che è costato l’esclusione dalle migliori otto formazioni del lotto. Gli azzurri si dovranno riscattare ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) L’Italia non è riuscita a qualificarsi per la finale con la 4×100 maschile ai Mondiali 2022 dileggera. Dall’apoteosi di Tokyo all’eliminazione di Eugene. I Campioni Olimpici non sono riusciti a esaltarsi in terra americana: pesadi Marcellper infortunio, i cambi sono stati deficitari e così Lorenzo(spostato in seconda frazione), Faustoe la novità Chituru Ali non sono riusciti a staccare il biglietto per l’atto conclusivo. Unaatroce per un quartetto stravolto nella conformazione, ma che nelle proprie gambe aveva un potenziale maggiore rispetto al settimo posto nella seconda batteria che è costato l’esclusione dalle migliori otto formazioni del lotto. Gli azzurri si dovranno riscattare ...

CentotrentunoC : #Atletica ??????? Lorenzo #Patta, Filippo #Tortu e Dalia #Kaddari faranno ancora una volta parte delle 4x100 azzurre… - itscloudyhere_ : RT @atleticaitalia: #WorldAthleticsChamps ???? ecco le 4x100 italiane in gara stanotte ai Mondiali di Eugene! ?? ???????????? Lorenzo Patta Filipp… - atleticaitalia : #WorldAthleticsChamps ???? ecco le 4x100 italiane in gara stanotte ai Mondiali di Eugene! ?? ???????????? Lorenzo Patta Fi… - sportli26181512 : Mondiali di atletica, il programma delle gare di oggi: E' il giorno delle staffette a Eugene, dove entra in scena l… - AleColumn99 : FILIPPO 'PIPPO' TORTU è praticamente brianzolo, ha iniziato la sua carriera nell'atletica nel paese di fianco al m… -