Atletica, Dosso: "Avevamo ansia". Kaddari: "Testa alla finale". Bongiorni: "Terzo record italiano". Fontana: "Tempo migliorabile" (Di sabato 23 luglio 2022) L'Italia si è qualificata per la finale con la 4×100 femminile ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. Le azzurre hanno firmato il record italiano (42.71) e hanno staccato il biglietto per l'atto conclusivo sulla pista di Eugene (Oregon, USA), replicando il risultato di tre anni fa a Doha. Le nostre portacolori, che torneranno in gara nella notte per inseguire una prestazione di spessore, hanno analizzato la propria prova ai microfoni della Rai. ZAYNAB Dosso: "Sono contenta, Avevamo un po' di ansia perché era la nostra prima staffetta ufficiale. Siamo rimaste concentrate". DALIA Kaddari: "Io volevo dare il massimo, sono super contenta perché siamo passate e ora concentrazione sulla finale".

