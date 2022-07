Atalanta | striscione della curva fuori da Zingonia | “Rispetto per prima cosa”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 23 luglio 2022) Bergamo. Il tifo atalantino chiede risposte. Non soltanto sul mercato, dove finora l’unico nuovo innesto è stato Ederson, ma anche sotto altri aspetti. Come le amichevoli. La programmazione estivasocietà infatti al momento non prevede partite al Gewiss Stadium e nemmeno una presentazione. Insomma, un’occasione per abbracciare tra le mura di casa la squadra e trasmettere il proprio sostegno. Così nella notte tra venerdì e sabatodal centro Bortolotti diè stato affisso uno messaggio di critica verso la società e verso l’organizzazione delle pre-stagione. “Show amichevoli! Trofeo Bortolotti? Almeno la presentazione è doverosa! Ilè la”, recita lo, che reca la firmaVeccchia ...