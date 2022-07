Atalanta, Di Marzio: “Vicino alla chiusura per il colpo Nuno Tavares” (Di sabato 23 luglio 2022) Atalanta Nuno Tavares- L’Atalanta continua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni pre stagionali. Gli uomini di Gasperini sono tornati in ottima forma soprattutto, Duvan Zapata su tutti sembra quello più in forma. La nuova dirigenza americana, vuole regalare a Gianpiero Gasperini una squadra più competitiva possibile. Mentre si attende la chiusura per Pinamonti, Nuno Tavares è Vicino ai bergamaschi. Il giocatore portoghese, classe 00?, ha una velocità di tutto rispetto e una ottima tecnica individuale che lo rendono pericoloso quando ha spazio per avanzare sulla linea esterna. Doti che sarebbero perfette per il modulo della Dea con gli esterni che hanno la possibilità di arrivare sul fondo e di inserirsi anche in area di rigore. Il ... Leggi su seriea24 (Di sabato 23 luglio 2022)- L’continua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni pre stagionali. Gli uomini di Gasperini sono tornati in ottima forma soprattutto, Duvan Zapata su tutti sembra quello più in forma. La nuova dirigenza americana, vuole regalare a Gianpiero Gasperini una squadra più competitiva possibile. Mentre si attende laper Pinamonti,ai bergamaschi. Il giocatore portoghese, classe 00?, ha una velocità di tutto rispetto e una ottima tecnica individuale che lo rendono pericoloso quando ha spazio per avanzare sulla linea esterna. Doti che sarebbero perfette per il modulo della Dea con gli esterni che hanno la possibilità di arrivare sul fondo e di inserirsi anche in area di rigore. Il ...

