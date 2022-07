Assalto al Campidoglio Usa, i guai e le paure di Trump (Di sabato 23 luglio 2022) Donald Trump ha cercato di telefonare a un teste nelle indagini della Commissione alla Camera sugli eventi dell'Assalto al Campidoglio. Lo ha dichiarato Liz Cheney, parlamentare del Wyoming e vicecapo della Commissione, nelle sue parole di chiusura in una recente audizione sugli eventi del 6 gennaio 2021. L'identità del teste non è stata svelata per proteggere la sua sicurezza. Trump non ha potuto parlare con il teste che ha riferito la telefonata al suo legale. La telefonata è avvenuta subito dopo la testimonianza pubblica di Cassidy Hutchinson, l'assistente di Mark Meadows, il braccio destro di Trump alla Casa Bianca. La Hutchinson ha fatto dichiarazioni eclatanti sui comportamenti dell'ex presidente il 6 gennaio 2021 che lo avrebbero preoccupato. La Hutchinson ha detto fra l'altro che al raduno di ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 23 luglio 2022) Donaldha cercato di telefonare a un teste nelle indagini della Commissione alla Camera sugli eventi dell'al. Lo ha dichiarato Liz Cheney, parlamentare del Wyoming e vicecapo della Commissione, nelle sue parole di chiusura in una recente audizione sugli eventi del 6 gennaio 2021. L'identità del teste non è stata svelata per proteggere la sua sicurezza.non ha potuto parlare con il teste che ha riferito la telefonata al suo legale. La telefonata è avvenuta subito dopo la testimonianza pubblica di Cassidy Hutchinson, l'assistente di Mark Meadows, il braccio destro dialla Casa Bianca. La Hutchinson ha fatto dichiarazioni eclatanti sui comportamenti dell'ex presidente il 6 gennaio 2021 che lo avrebbero preoccupato. La Hutchinson ha detto fra l'altro che al raduno di ...

notiziario_fake : Stati Uniti, Trump rischia di nuovo di essere processato, durante l’assalto al Campidoglio lui guardava la tv con il caffè in mano - StefaniaFalone : RT @Open_gol: Bannon si era rifiutato di testimoniare alla Commissione di inchiesta nata per fare luce sull’assalto al Campidoglio https://… - Fede_Army : RT @Open_gol: Bannon si era rifiutato di testimoniare alla Commissione di inchiesta nata per fare luce sull’assalto al Campidoglio https://… - Dome689 : RT @Open_gol: Bannon si era rifiutato di testimoniare alla Commissione di inchiesta nata per fare luce sull’assalto al Campidoglio https://… - Open_gol : Bannon si era rifiutato di testimoniare alla Commissione di inchiesta nata per fare luce sull’assalto al Campidoglio -