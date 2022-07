Ascolti TV 22 luglio 2022, Reazione a Catena i nuovi campioni toppano il 'colloquio' (Di sabato 23 luglio 2022) Venerdì interessante per gli Ascolti tv di Rai e Mediaset, quello del 22 luglio 2022. Tra le soap si segnala il successo che sta riscontrando la nuova serie turca ‘Terra Amara' (qui le trame dal 25 al 29 luglio 2022), che ha raggiunto uno share del 18.7%, confermandosi tra la più gettonata e amata del momento. Flop, invece, ‘Sei Sorelle' che ha preso temporaneamente il posto de Il Paradiso delle Signore in questa estate, ma senza riuscire ad ottenere validi riscontri. Basti pensare che la puntata di Sei Sorelle del 22/7 è stata vista da appena 816 mila utenti (share 9.4%). La Rai, però, non ha rivali nella fascia Preserale con Reazione a Catena. Marco Liorni riesce a mantenere il ritmo senza uscire mai fuori dai binari. La puntata di ieri di questo game show ha ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 23 luglio 2022) Venerdì interessante per glitv di Rai e Mediaset, quello del 22. Tra le soap si segnala il successo che sta riscontrando la nuova serie turca ‘Terra Amara' (qui le trame dal 25 al 29), che ha raggiunto uno share del 18.7%, confermandosi tra la più gettonata e amata del momento. Flop, invece, ‘Sei Sorelle' che ha preso temporaneamente il posto de Il Paradiso delle Signore in questa estate, ma senza riuscire ad ottenere validi riscontri. Basti pensare che la puntata di Sei Sorelle del 22/7 è stata vista da appena 816 mila utenti (share 9.4%). La Rai, però, non ha rivali nella fascia Preserale con. Marco Liorni riesce a mantenere il ritmo senza uscire mai fuori dai binari. La puntata di ieri di questo game show ha ...

