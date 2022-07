Arthur potrebbe lasciare la Juventus: agente a lavoro per il trasferimento (Di sabato 23 luglio 2022) Arthur potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di mercato: i dettagli Secondo quanto riportato da Repubblica, ci sono buone possibilità che Arthur possa lasciare la Juventus in questa sessione di mercato. La Juventus non ritiene il brasiliano incedibile e il suo entourage sarebbe al lavoro per portare il giocatore all’Arsenal con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022)lain questa sessione di mercato: i dettagli Secondo quanto riportato da Repubblica, ci sono buone possibilità chepossalain questa sessione di mercato. Lanon ritiene il brasiliano incedibile e il suo entourage sarebbe alper portare il giocatore all’Arsenal con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

