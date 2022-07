(Di sabato 23 luglio 2022) Gliarcheologici diin Sicilia hanno restituito una straodinaria scoperta: un’agorà di quasi 33 mila metri quadrati, la piùdelantico. Una piazza immensa a forma di trapezio con, al centro, la tomba di Pammilo, il leggendario fondatore della città. E poi ancora, sull’acropoli, altri resti di quello che sembra essere stato il luogo sacro dei primissimi coloni greci della zona: arrivati al seguito del fondatore Pammilo da Megara Hyblea. Ma il sottosuolo ha restituito anche amuleti e oggetti diraffinatezza uguali ad altri ritrovati in Grecia, a Delfi. Che si aggiungono al mistero di uno stampo in pietra usato forse per fondere uno scettro in bronzo. Le scoperte nella nuova campagna diSono le scoperte – che secondo ...

SecolodItalia1 : Archeologia, gli scavi restituiscono il segreto di Selinunte: rinvenuta l’agorà più grande del mondo… - ArcheoLogica : La meravigliosa, ampia e multiforme produzione ceramica dauna: geometrica, bicroma, a figure rosse, con decorazione… - caterinacorda1 : RT @MuseoBiddas: Gli scavi del villaggio di Geridu ci hanno permesso di scoprire tanti aspetti del Medioevo sardo?? Uno di questi è come ven… - AvvMorrone : Il segreto di Selinunte: gli scavi svelano l'agorà più grande del mondo - MuseoBiddas : Gli scavi del villaggio di Geridu ci hanno permesso di scoprire tanti aspetti del Medioevo sardo?? Uno di questi è c… -

Il Denaro

Giardini Naxos: ecco il programma eeventi speciali della manifestazione che si concluderà il 31 luglio E' tutto pronto per l'... nel corso del quale l'verrà spiegata ai ragazzi. ......credo che ciò che si indica come geografia della Magna Grecia non può essere letta soltanto con... D'altronde la Magna Grecia, oltre l', è in questi percorsi. La Magna Grecia va vissuta ... Archeologia, gli Usa restituiscono 142 reperti: c'è anche l'affresco di Ercole bambino saccheggiato dagli scavi vesuviani - Ildenaro.it Sabato 23 luglio, primo appuntamento nella sua versione “Oltreroma” per Una striscia di Terra Feconda, Festival Franco-Italiano di musiche improvvisate, giunto alla XXV Edizione con la direzione artis ...Il Parco Archeologico di Velia, ad Ascea, sarà ricostruito digitalmente su Minecraft, il videogioco più venduto di sempre, grazie all’accordo siglato tra il ...