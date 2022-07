Anni '50 - Come eravamo, ma quanto è bella la tv che guarda al passato... (Di sabato 23 luglio 2022) Ho scoperto a metà pomeriggio del sabato su Retequattro una serie televisiva italiana di qualche anno fa: Anni '50 - Come eravamo. Dico subito che era fatta bene quella serie, ripeto, di alcuni Anni fa. Bravi gli attori, da Antonello Fassari a Ezio Greggio e altri che poi negli Anni sono diventati ancora più bravi. Mi chiedo perché nelle produzioni, ogni tanto, non si è andato a rivedere il passato raccontando le nostre ingenuità, i nostri comportamenti, le nostre speranze. Non dimentichiamo che il cinema di 20-30 Anni fa usava questo artificio per una operazione di memoria del pubblico italiano. Più passa il tempo, più aumentano le occasioni di comunicazione e più ci accorgiamo quanto è importante il valore della memoria. Chiunque abbia seguito ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Ho scoperto a metà pomeriggio del sabato su Retequattro una serie televisiva italiana di qualche anno fa:'50 -. Dico subito che era fatta bene quella serie, ripeto, di alcunifa. Bravi gli attori, da Antonello Fassari a Ezio Greggio e altri che poi neglisono diventati ancora più bravi. Mi chiedo perché nelle produzioni, ogni tanto, non si è andato a rivedere ilraccontando le nostre ingenuità, i nostri comportamenti, le nostre speranze. Non dimentichiamo che il cinema di 20-30fa usava questo artificio per una operazione di memoria del pubblico italiano. Più passa il tempo, più aumentano le occasioni di comunicazione e più ci accorgiamoè importante il valore della memoria. Chiunque abbia seguito ...

