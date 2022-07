Animali feriti | amministrazione Melucci e Wwf lanciano un numero verde dedicato

(Di sabato 23 luglio 2022) Sarà il Wwf Taranto a gestire il recupero e l’assistenza degliselvatici.L’assessore all’Ambiente dell’, Laura Di Santo, dopo una ricognizione che ha visto partecipe anche l’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci, ha dato indirizzo alla sua direzione affinché individuasse un operatore adeguato alla delicata natura del servizio.«I cittadini che dovessero trovare un animale selvatico ferito – ha dichiarato Di Santo – potranno chiamare il WWF Taranto al800954446, attivo tutta la giornata, o in alternativa al 3715818471. Il servizio è completamente gratuito: risponderà un operatore che, acquisite tutte le informazioni necessarie, rapidamente si recherà sul posto per il recupero, il soccorso e il trasporto dell’esemplare. Al cittadino ...

Attualità | Animali feriti, a Taranto li aiuta il servizio del Wwf