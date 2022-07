Ancora 40 gradi nella Pianura padana: attesi temporali in Bergamasca (Di sabato 23 luglio 2022) Le previsioni Lo zero termico a 4.800 metri di altezza: Ancora caldo record nel Nord Italia. Possibili precipitazioni nel pomeriggio. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 23 luglio 2022) Le previsioni Lo zero termico a 4.800 metri di altezza:caldo record nel Nord Italia. Possibili precipitazioni nel pomeriggio.

