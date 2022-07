Anche sotto il caldo cocente Kate Middleton e la suocera Camilla riescono a non mostrare alcun segno di disagio. Il loro segreto

Leggi su iodonna

(Di sabato 23 luglio 2022) Sarebbe stata proprioa dare la dritta ache, in un recente viaggio in Cornovaglia,un’inconsueta afa britannica, ha sfoggiato un elegante parasole. Un accessorio che, prima di, erano solite usarela regina e la principessa Margaret.e William a Singapore nel settembre 2012 (Getty Images) Leggi› Il royal look del giorno. I migliori outfit dia Wimbledon › Il royal look del giorno.dimostra che il bianco è l’alleato perfetto delle more ...