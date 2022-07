Amy Winehouse | 11 anni dalla tragica scomparsa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 luglio 2022) Amy Jadenasce a Londra il 14 settembre 1983, in una famiglia ebraica. Si avvicina per la prima volta al mondo della musica all’età di dieci, quando fonda un gruppo rap amatoriale. Canta per la prima volta come professionista nel 1999, quando entra a far parte della National Youth Jazz Orchestra. La sua carriera musicale subisce però una vera e propria svolta nel 2002, quando il suo amico Tyler James le fa ottenere un contratto discografico con la Island Records, mandando una sua demo ad un talent scout. La carriera e i successi di AmyNel 2003 Amypubblica Frank, il suo album d’esordio che viene molto apprezzatocritica. Il successo mondiale arriva però nel 2006 con Back To Black, un album in grado di scalare le classifiche in pochissimo tempo. ...