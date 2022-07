Amburgo: Musetti va a caccia della sua prima finale (alle 15.30 in tv) (Di sabato 23 luglio 2022) Lorenzo Musetti torna in campo nel pomeriggio per provare a conquistare un posto nella finale dell'"Hamburg European Open", torneo ATP 500 con un montepremi di 1.770.865 euro che si sta avviando alle ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) Lorenzotorna in campo nel pomeriggio per provare a conquistare un posto nelladell'"Hamburg European Open", torneo ATP 500 con un montepremi di 1.770.865 euro che si sta avviando...

Eurosport_IT : MUSETTI non si ferma, è in semifinale! ?? ???? Lorenzo ha la meglio su Alejandro Davidovich Fokina in due set e va in… - WeAreTennisITA : Musetti vola alla sua prima semifinale della stagione ?? Ai quarti batte Davidovich Fokina per 6-4 6-3. Sfiderà Fran… - WeAreTennisITA : Quarti di finale per Musetti ?????? Ad Amburgo prosegue il torneo di Lorenzo, che con una vittoria per 6-4 7-5 contro… - MattiaMorbidoni : RT @WeAreTennisITA: Musetti vola alla sua prima semifinale della stagione ?? Ai quarti batte Davidovich Fokina per 6-4 6-3. Sfiderà Francisc… - MilenaLazzaroni : RT @fanpage: Lorenzo Musetti si è preso la semifinale dell’Hamburg Open con una prestazione favolosa ed è entrato nella top50 grazie alla v… -