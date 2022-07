Allerta caldo Lazio | D’Amato | “Fare molta attenzione”

(Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – Temperature troppo elevate, “evitare l’esposizione nelle ore più calde”. Ad avvertire la popone è l’assessore alla Sanità della RegioneAlessio. “La scarsa idratazione possono provocare gravi danni alla salute soprattutto ad anziani e bambini” dice. “È assolutamente sconsigliato rimanere all’aperto nelle ore più calde, occorre bereacqua, un consiglio valido soprattutto per gli anziani”. L'articolo proviene da Italia Sera.

