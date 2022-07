(Di sabato 23 luglio 2022) Idee chiare su come e dove migliorare rispetto alla scorsa stagione e concetti ben definiti anche sul piano tattico. È un Maxmolto carico e determinato quello che ha concesso una lunga ...

capuanogio : Facciamo un discorso tecnico, ignorando ogni valutazione economica: se l’#Inter tiene #Skriniar ha una squadra più… - ZonaBianconeri : RT @Jsocialclubit: Allegri: 'Inter favorita, ma noi ci siamo. Di Maria assistman straordinario' #Allegri #Intervista #Juve #Juventus https:… - Jsocialclubit : Allegri: 'Inter favorita, ma noi ci siamo. Di Maria assistman straordinario' #Allegri #Intervista #Juve #Juventus - nikavik60 : @Springforever5 @romeoagresti @Gazzetta_it @tuttosport Bonucci ripicc.con allegri uscito e rientrato umile. Dybala… - sportli26181512 : Allegri: 'Inter favorita, ma noi ci siamo. Di Maria assistman straordinario': Intervistato da 'Dazn' prima della pa… -

Corriere dello Sport

Idee chiare su come e dove migliorare rispetto alla scorsa stagione e concetti ben definiti anche sul piano tattico. È un Maxmolto carico e determinato quello che ha concesso una lunga intervista a Dazn poco prima della partenza della Juventus per la tournée negli Stati ...Maxsfida Beppe Marotta: la frase che scatena la guerra tra Juve e«Mi sono confrontato con Allegri: il rapporto è diretto e schietto. La corsa scudetto La più forte è l’Inter ma non dobbiamo provarci. Chiellini lascia un’eredità importante» ...Allegri ha scelto Paredes, la Juve pronta ad accontentarlo Juventus, caccia all'ultimo tassello. Dopo i colpi Pogba e Bremer è caccia ad un altro centrocampi ...