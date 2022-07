Alessia Marcuzzi a Londra per la laurea del figlio Tommaso. E Mia la segue: la foto su Instagram (Di sabato 23 luglio 2022) Alessia Marcuzzi è volata a Londra con la piccola Mia per la laurea del suo figlio maggiore, Tommaso. Orgogliosa come ogni mamma, la conduttrice, che a settembre debutterà su Rai 2 con Boomerissima, ha condiviso su Instagram gli scatti del grande giorno. Intanto Mia sembra ogni di più una copia della sua mamma. Alessia Marcuzzi a Londra per la laurea del figlio Mentre tutte le altre vip postano selfie a mare in questo caldo weekend di fine luglio, Alessia Marcuzzi, dalla uggiosa Londra, ha condiviso degli scatti familiari davvero d’eccezione. La conduttrice, infatti, è volata nella capitale inglese con la figlia Mia per la ... Leggi su dilei (Di sabato 23 luglio 2022)è volata acon la piccola Mia per ladel suomaggiore,. Orgogliosa come ogni mamma, la conduttrice, che a settembre debutterà su Rai 2 con Boomerissima, ha condiviso sugli scatti del grande giorno. Intanto Mia sembra ogni di più una copia della sua mamma.per ladelMentre tutte le altre vip postano selfie a mare in questo caldo weekend di fine luglio,, dalla uggiosa, ha condiviso degli scatti familiari davvero d’eccezione. La conduttrice, infatti, è volata nella capitale inglese con la figlia Mia per la ...

dottor15palle : @siscrivestaccat Chiama Alessia marcuzzi visto che non caga mai, proviamo col #karaoke. - redazionerumors : Non si contano i commenti positivi per questo ultimo scatto di Alessia che alza ancora di più le temperature - andreastoolbox : #Alessia Marcuzzi vola a Londra per la laurea di suo figlio Tommaso - Novella_2000 : Alessia Marcuzzi vola a Londra per la laurea di suo figlio Tommaso (FOTO) - infoitcultura : Alessia Marcuzzi, topless in mezzo al mare: il video super sexy al chiaro di luna -