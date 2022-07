Al San Benedetto International Film Fest il docufilm ‘Federica’ prodotto da UltimoTv

(Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – Lunedì 25 luglio alle ore 21:00 al Sanverrà presentato il Docu“Federica” di Ambrogio e Niccolò Crespi. La kermesse, che ha come mission, spiega una nota, il progetto di favorire la diffusione del cinema con spirito di cooperazione e dialogo affinché possa essere veicolo di conoscenza, integrazione e riflessione di codici antropici, culturali, sociali atti a favorire una coscienza globale per affrontare la complessità della società moderna, apre questa la sesta edizione ospitando la storia di Federica Calà, una ragazzina siciliana di 13 anni affetta da una rarissima malattia genetica, la Smard1, atrofia muscolare spinale con distress respiratorio, malattia di cui soffrono, in Italia, solamente 8 bambini. Il documentario, fuori concorso, è stato ...

