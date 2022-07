Al Giffoni Film Festival “5 minuti prima”, le passioni dell’adolescenza. Presentata la nuova serie teen dramedy di Rai Play (Di sabato 23 luglio 2022) passioni, conflitti, speranze e delusioni dell’adolescenza: sono le tematiche principali della nuova serie dramedy “5 minuti prima”, diretta da Duccio Chiarini, prodotta da PanamaFilm (Riccardo Brun, Paolo Rossetti e Francesco Siciliano) e Rai Fiction, in autunno sulla piattaforma Rai Play. Al Giffoni Film Festival, in corso fino al 30 luglio a Giffoni Valle Piana, e’ stato presentato il teaser. La vita e’ un susseguirsi di prime volte, ma l’adolescenza lo e’ ancora di piu’. Il primo amore. Il primo addio. La prima scelta importante. E ovviamente la prima volta per eccellenza. “L’ansia della prima volta ci coinvolge ... Leggi su ildenaro (Di sabato 23 luglio 2022), conflitti, speranze e delusioni: sono le tematiche principali della“5”, diretta da Duccio Chiarini, prodotta da Panama(Riccardo Brun, Paolo Rossetti e Francesco Siciliano) e Rai Fiction, in autunno sulla piattaforma Rai. Al, in corso fino al 30 luglio aValle Piana, e’ stato presentato il teaser. La vita e’ un susseguirsi di prime volte, ma l’adolescenza lo e’ ancora di piu’. Il primo amore. Il primo addio. Lascelta importante. E ovviamente lavolta per eccellenza. “L’ansia dellavolta ci coinvolge ...

OrdinaryMovies_ : RT @giffonifilmfest: #Giffoni2022: al via le prenotazioni delle #anteprime e degli #EventiSpeciali! ____________ Dalle ore 18 di oggi è po… - convenzionali : RT @giffonifilmfest: #Giffoni2022: al via le prenotazioni delle #anteprime e degli #EventiSpeciali! ____________ Dalle ore 18 di oggi è po… - gab_ott : RT @giffonifilmfest: #Giffoni2022: al via le prenotazioni delle #anteprime e degli #EventiSpeciali! ____________ Dalle ore 18 di oggi è po… - puntomagazine : Day-2, parte la seconda giornata del Giffoni Film Festival del. Si tratta dell’inizio vero e proprio del concorso -… - iirpo : RT @RaiperilSociale: ??Giffoni Film Festival 52 L'evento internazionale per le giovani generazioni vedrà rincontrarsi 6000 ragazzi. L'edizio… -