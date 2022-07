(Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ statooggi aNext Generation, rassegna diInnovation Hub, ilmetraggio “Mi Vedete?”, per favorire il confronto sul tema dellanei, la cui incidenza è raddoppiata rispetto a prima della pandemia da Covid-19, assumendo le caratteristiche di una vera e propria urgenza sociale. Ilracconta la vita di un’adolescente e della sua esperienza con la. Scritto dallo sceneggiatore Manlio Castagna e diretto dal regista Alessandro Riccardi, “Mi Vedete?” è stato realizzato daInnovation Hub, da un’idea di Lundbeck Italia in collaborazione con Havas Life, e con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca Onlus, Laboratorio adolescenza e Società ...

fattoquotidiano : Il prof. Orsini è invitato al Giffoni Festival: gli epuratori Crosetto, Bentivogli & C. insorgono e i giornaloni mo… - ledicoladelsud : Al Giffoni Festival presentato ‘Mi vedete?’, corto su giovani e depressione - CatacombeNapoli : Giovani cineasti crescono: al festival di @giffonifilmfest la «prima» dei ragazzi del #RioneSanità - TV7Benevento : Al Giffoni Festival presentato 'Mi vedete?', corto su giovani e depressione - - LocalPage3 : Al Giffoni Festival presentato 'Mi vedete?', corto su giovani e depressione -

Quest'anno il tema di #Giffoni52 è 'Invisibili': ildel cinema per ragazzi vuole grazie ... Sono due le opere proiettate ieri in anteprimaai juror die ai ragazzi di...E' stato presentato oggi aNext Generation, rassegna diInnovation Hub, il cortometraggio 'Mi Vedete', per favorire il confronto sul tema della depressione nei giovani, la cui incidenza è raddoppiata rispetto a prima della pandemia da Covid - 19, ...Il tema di #Giffoni52 è “Invisibili”: proiettati in anteprima due documentari realizzati nelle 4 regioni colpite dal teremoto del centro Italia nel 2016. Sono Terre Mutate di Alessandro Marinelli e Ki ...(Adnkronos) - E' stato presentato oggi a Giffoni Next Generation, rassegna di Giffoni Innovation Hub, il cortometraggio "Mi Vedete", per favorire il confronto sul tema della depressione nei giovani, ...