(Di sabato 23 luglio 2022) Roma, 23 lug. (Adnkronos Salute) - E' statooggi aNext Generation, rassegna diInnovation Hub, ilmetraggio "Mi?", per favorire il confronto sul tema dellanei, la cui incidenza è raddoppiata rispetto a prima della pandemia da Covid-19, assumendo le caratteristiche di una vera e propria urgenza sociale. Ilracconta la vita di un'adolescente e della sua esperienza con la. Scritto dallo sceneggiatore Manlio Castagna e diretto dal regista Alessandro Riccardi, “Mi?” è stato realizzato daInnovation Hub, da un'idea di Lundbeck Italia in collaborazione con Havas Life, e con il patrocinio di Cittadinanzattiva, ...

fattoquotidiano : Il prof. Orsini è invitato al Giffoni Festival: gli epuratori Crosetto, Bentivogli & C. insorgono e i giornaloni mo… - TV7Benevento : Al Giffoni Festival presentato 'Mi vedete?', corto su giovani e depressione - - LocalPage3 : Al Giffoni Festival presentato 'Mi vedete?', corto su giovani e depressione - fisco24_info : Al Giffoni Festival presentato 'Mi vedete?', corto su giovani e depressione: (Adnkronos) - E' stato presentato oggi… - italiaserait : Al Giffoni Festival presentato ‘Mi vedete?’, corto su giovani e depressione -

Ospite delFilmil cantante LDA , alias Luca D'Alessio . Dopo l'esperienza nella scuola più famosa della televisione italiana: Amici , programma ideato e condotto da Maria De Filippi, LDA con ...... il corto rappresenta la seconda produzione video nata dalla collaborazione traInnovation Hub e il Gruppo Iren: 'la Challenge" aveva esordito lo scorso anno durante ildi...(Adnkronos) – E’ stato presentato oggi a Giffoni Next Generation, rassegna di Giffoni Innovation Hub, il cortometraggio “Mi Vedete”, per favorire il confronto sul tema della depressione nei giovani, ...Lundbeck Italia, insieme ad Havas Life e in collaborazione con Giffoni Innovation Hub, lancia all’interno del progetto adoleSCIENZE, il cortometraggio “Mi vedete” per favorire il confronto sul tema d ...