Agropoli | elezioni | il Tar si esprimerà il 26 ottobre Pesce | «Azione necessaria»

(Di sabato 23 luglio 2022) di Arturo Calabrese Il rinnovamento e la ventata di novità portate sulla scena agropolese dal già candidato sindaco Raffaelecol suo movimento “Liberi e Forti” iniziano concretamente a manifestarsi. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha infatti fissato la data di udienza per il ricorso presentato da: i giudici della sezione di Salerno si esprimeranno il 26prossimo. L’istanza riguarda leamministrative ditenutesi il 12 giugno scorso. «Nei prossimi giorni – spiega il rappresentante del gruppo politico “Liberi e Forti” – verrà annunciata la data della conferenza stampa congiunta dei consiglieri di minoranza del Comune die degli avvocati che hanno presentato il ricorso. L’giudiziaria si è resa ...

