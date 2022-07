Aggiornamento situazione incendi FVG (Di sabato 23 luglio 2022) sono proseguite per tutta la giornata di ieri (22 luglio) le operazioni di bonifica dell’incendio sul Carso tra Gorizia e Trieste. I Vigili del fuoco, il Corpo Forestale Regionale e i volontari AIB (Antincendio Boschivo) hanno vigilato sull’intera zona incendiata sia dal cielo che da terra spegnendo alcuni focolai residui. Anche le operazioni di lanci d’acqua da parte di Drago 71, l’elicottero del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Venezia, e degli elicotteri regionali sono proseguite per l’intera giornata. Dalla serata di ieri e stata ridotta la presenza dei Vigili del fuoco; rimane il PCA (Posto di Comando Avanzato) a coordinare le squadre di Gorizia e i moduli AIB di colonna mobile regionale dei comandi di Pordenone e Trieste. Rimane alta l’attenzione per un incendio boschivo nel territorio sloveno che in caso di ... Leggi su udine20 (Di sabato 23 luglio 2022) sono proseguite per tutta la giornata di ieri (22 luglio) le operazioni di bonifica dell’o sul Carso tra Gorizia e Trieste. I Vigili del fuoco, il Corpo Forestale Regionale e i volontari AIB (Anto Boschivo) hanno vigilato sull’intera zonaata sia dal cielo che da terra spegnendo alcuni focolai residui. Anche le operazioni di lanci d’acqua da parte di Drago 71, l’elicottero del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Venezia, e degli elicotteri regionali sono proseguite per l’intera giornata. Dalla serata di ieri e stata ridotta la presenza dei Vigili del fuoco; rimane il PCA (Posto di Comando Avanzato) a coordinare le squadre di Gorizia e i moduli AIB di colonna mobile regionale dei comandi di Pordenone e Trieste. Rimane alta l’attenzione per uno boschivo nel territorio sloveno che in caso di ...

