AfriCom ha un nuovo comandante che pensa a Russia e Cina

(Di sabato 23 luglio 2022) Dopo il cambio alla guida di CentCom, il comando del Pentagono che copre il Medio Oriente (dall’Egitto all’Afghanistan), ora la turnazione della leadership tocca. Il presidente Joe Biden ha accettato il consiglio del segretario alla Difesa, Lloyd Austin, e scelto il generale dei Marines Michael Langley, passato dall’audizione al Senato giovedì 21 luglio. Langley è “il Marine dei Marine”, come lo ha definito Jim Mattis (generale con aurea mitologica, la cui lunghissima carriera lo ha portato a essere capo del Pentagono con l’amministrazione Trump). Andrà a ricoprire un ruolo chiave in un quadrante pieno di complessità che sta acquisendo centralità strategica crescente. L’Africa è il continente del futuro, e se la guerra in Ucraina porta a un aumento di frizione sul lato orientale dell’Europa — bloccando la proiezione geopolitica della stessa verso est —allora la ...