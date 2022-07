Affari correnti: tutti i rischi per il Pnrr secondo Ceccanti (Di sabato 23 luglio 2022) Da un lato, dice a Formiche.net il prof. Stefano Ceccanti, c’è chi vuole costruire in continuità, dall’altro chi si presta ad un’operazione di vassallaggio a Putin nel gioco della disgregazione dell’Unione Europea. Presenta così, il parlamentare del Pd e docente ordinario di diritto pubblico comparato, le elezioni che si terranno in settembre spiegando in dettaglio cosa comporta per il percorso riformatore il cosiddetto limite degli Affari correnti. I limiti degli Affari correnti come si conciliano con l’urgenza richiamata dal Capo dello Stato di andare avanti? Il problema non è un giuridico, ma politico. Questo è il nodo perché con gli Affari correnti si può fare quasi tutto, come dimostra anche la circolare fatta ieri. Ma questa è un’altra questione. Il nodo ... Leggi su formiche (Di sabato 23 luglio 2022) Da un lato, dice a Formiche.net il prof. Stefano, c’è chi vuole costruire in continuità, dall’altro chi si presta ad un’operazione di vassallaggio a Putin nel gioco della disgregazione dell’Unione Europea. Presenta così, il parlamentare del Pd e docente ordinario di diritto pubblico comparato, le elezioni che si terranno in settembre spiegando in dettaglio cosa comporta per il percorso riformatore il cosiddetto limite degli. I limiti deglicome si conciliano con l’urgenza richiamata dal Capo dello Stato di andare avanti? Il problema non è un giuridico, ma politico. Questo è il nodo perché con glisi può fare quasi tutto, come dimostra anche la circolare fatta ieri. Ma questa è un’altra questione. Il nodo ...

you_trend : ?? #BREAKING #Mattarella prende atto delle dimissioni di #Draghi, il cui governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti - ricpuglisi : Dato che il governo Draghi resta in carica per il disbrigo degli affari correnti, una domanda importante è questa:… - Montecitorio : Il Presidente del Consiglio Draghi ha presentato le dimissioni al Presidente della Repubblica, che ne ha preso atto… - mas_gui : @MatteoSpi0 @VENTOdellEST_RM @EnricoLetta Forse sei troppo giovane. Tranquillizzati perché di solito i governi dimi… - RP52369093 : RT @antonio_bordin: Intanto cominciamo a pagare i regalini del “più Migliore” e della sua criminale politica energetica e internazionale: r… -