Adriano Pacifico: mamma ritira denuncia di scomparsa, le novità (Di sabato 23 luglio 2022) Adriano Pacifico, il padre 32enne partito in bici per compiere il Cammino di Santiago e di cui si erano perse le tracce in Francia, non sarebbe più una persona scomparsa. La mamma, Grazia Mansueto, ha ritirato la denuncia di scomparsa. Ma come sta l'uomo e quali sono le ultime notizie sul caso? Adriano Pacifico non è più uno scomparso Adriano Pacifico "sta bene". A dirlo sarebbe stata la donna che lo avrebbe ospitato in un ostello di Saint Gilles lo scorso 19 luglio. Adriano era partito per il Cammino di Santiago in sella alla sua bici il 3 luglio scorso. L'11 luglio però aveva interrotto i contatti con la sua famiglia. La madre aveva deciso allora di volare alla volta della Francia ...

