A San Martino delle Scale si ride con lo spettacolo di Ivan Fiore (Di sabato 23 luglio 2022) SAN Martino delle Scale (MONREALE) – Comicità, divertimento, battute, nonsense e sketch esilaranti al limite del grottesco: stasera, alle ore 22:00, a Piazza Semeria, San Martino delle Scale si esibirà il famoso comico siciliano Ivan Fiore. Nato artisticamente nel 1995. Nel 1996 entra a far parte della scuola di teatro Pupella e successivamente si trasferisce a Milano dove frequenta il laboratorio Zelig e Caffè Teatro. Dal 2017 entra nel noto programma “Sicilia Cabaret”. Il primo anno veste i panni di uno stupido figlio di mafioso, mentre, dopo interpreta un venditore giapponese di Suki. Nel 2020 entra nel cast di “Made in Sud”. Un personaggio esilarante, divertente, ironico, spassoso, semplicemente originale. Il suo spettacolo, “Il ... Leggi su filodirettomonreale (Di sabato 23 luglio 2022) SAN(MONREALE) – Comicità, divertimento, battute, nonsense e sketch esilaranti al limite del grottesco: stasera, alle ore 22:00, a Piazza Semeria, Sansi esibirà il famoso comico siciliano. Nato artisticamente nel 1995. Nel 1996 entra a far parte della scuola di teatro Pupella e successivamente si trasferisce a Milano dove frequenta il laboratorio Zelig e Caffè Teatro. Dal 2017 entra nel noto programma “Sicilia Cabaret”. Il primo anno veste i panni di uno stupido figlio di mafioso, mentre, dopo interpreta un venditore giapponese di Suki. Nel 2020 entra nel cast di “Made in Sud”. Un personaggio esilarante, divertente, ironico, spassoso, semplicemente originale. Il suo, “Il ...

CdT_Online : In tre giorni di attività sono stati oltre duecento i rifornimenti alle vasche approntate al pozzo Sulmoni, divenut… - andreaagostinia : RT @BabboleoNews: Grave incidente attorno alle 9.30 quando una 50enne ha perso il controllo della sua moto andando a sbattere in corso Euro… - BabboleoNews : Grave incidente attorno alle 9.30 quando una 50enne ha perso il controllo della sua moto andando a sbattere in cors… - alto_adige : San Martino in Passiria, colpo al bancomat sventato: ladri in fuga senza bottino - gazzettamantova : Gli edicolanti Lina e Loris salutano: ora c’è la pensione Dopo 28 anni al servizio dei rioni di Santa Maria e San M… -