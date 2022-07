“13 anni e molta gratitudine” Elena Santarelli festeggia il figlio Giacomo

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 23 luglio 2022)e papà Bernardo, la dedica per ilè dolcissima. La coppia di genitori ha voluto rendere grazie all’amore e alla vita in occasione del 13esimo compleanno del. Mammae papà Bernardo Corradi non possono che esprimere tutta la loro, la dedica per ilcommuove. Correva il 2018 quando la lotta contro il cancro è diventata la sua sfida più grande da superare. In occasione del 13esimo complenno per Jack, le parole di mamma e papà non possono che ripercorrere anche quel momento., la dedica per il...