Zingaretti ha già scelto un collegio sicuro | Ghera FdI | basta assenze | si dimetta da presidente del Lazio

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 22 luglio 2022) Una notizia che è una non notizia perché lo sapevano tutti da tempo. Stiamo parlando del fatto che Nicola, attualedella Regione, ha già prenotato un(non si sa se per la Camera o per il Senato). Fratelli d’Italia è andata subito all’attacco. Se sceglie il Parlamento, è bene che si– dice il capogruppo di FdI nelFabrizio– “perché ildeldeve seguire dossier importanti. E’ un lavoro che necessita un impegno pieno. Già sono state troppe ledi. Ci sono emergenze, dalla sanità ai rifiuti, che non possono aspettare e giàha dimostrato di avere più a cuore gli ...