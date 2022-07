Zelensky, ogni giorno al fronte muoiono 30 nostri soldati (Di venerdì 22 luglio 2022) "Attualmente, ogni giorno, circa 30 militari ucraini muoiono al fronte e circa 250 vengono feriti". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.in un'intervista al Wall Street Journal. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 22 luglio 2022) "Attualmente,, circa 30 militari ucrainiale circa 250 vengono feriti". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr.in un'intervista al Wall Street Journal. ...

