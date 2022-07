Zelensky celebra l’intesa per l’export | «Abbiamo pronti 10 miliardi di dollari di grano»

(Di venerdì 22 luglio 2022) Il presidente dell’Ucraina Volodymyrhato l’accordo per l’esportazione delfirmato a Istanbul. A riportare le sue parole è il quotidiano Ukrainska Pravda che cita anche i numeri delle esportazioni: potranno essere portate fuori dall’Ucraina 20 milioni di tonnellate del raccolto dello scorso anno e si potrà già vendere anche ilprodotto quest’anno, ancora in fase di raccolta. Flussi di risorse che aiuteranno l’economia ucraina, come spiega: «Oracirca 10didi. Inoltre così preveniamo una catastrofe: una carestia potrebbe portare al caos politico in molti Paesi».ha affermato anche che sarà l’Onu a garantire la tenuta di questo patto: ...

