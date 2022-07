WWF | gli incendi di domani si spengono oggi

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Il numero deglinei paesi euro mediterranei aumenta del 20-30 per cento ogni 10 anni e crescono anche le dimensioni dei roghi, dando vita ai cosiddetti "mega-", responsabili della maggior parte delle superfici bruciate e molto difficili da domare. E per oltre il 97 per cento dei casi la causa è legata alle attività dell'uomo. Sono alcuni dei dati che emergono dal nuovo report del WWF Italia "Spegnereglidi. Dalla gestione dell'emergenza a gestione e prevenzione del rischio", che lancia un ulteriore allarme: se le temperature aumentassero di 3° C ben 15 milioni di cittadini europei sarebbero esposti a elevato pericolo dio.