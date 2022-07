WWE | Si avvicina il ritorno di Drew McIntyre nella zona main event

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 22 luglio 2022) Un nome che manca da parecchio dalè sicuramente, uno dei babyface più importanti in WWE attualmente. Da quando è stato draftato in quel di Smackdown è curioso notare come non si sia maito più di tanto allo sfidare il campione Roman Reigns, se non per l’eccezione di WrestleMania Backlash dove fece squadra con gli RK-Bro contro l’intera Bloodline.timeè sempre stato coinvolto in faide di secondo piano nell’ultimo periodo, ma sembra che quella attuale contro Sheamus è l’ultima prima delin. Infatti come riportato dal Wrestling Observer Newsletter, con tutta probabilità i due si affronteranno in quel di ...