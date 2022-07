WWE | Nessuna cospirazione | Sami Zayn è realmente infortunato

(Di venerdì 22 luglio 2022) L’estate d’infortuni prosegue nel mondo del professional wrestling con un altro nome costretto a stare in panchina. Dopo gli infortuni subiti da Randy Orton e Cody Rhodes, anche il membro onorario della Bloodline pare essere. Infortunio lieve ma reale Già apparso a SmackDown con il braccio in disuso, ora viene confermata la legittimità dell’infortunio diche pare essersi fatto male nel suo ultimo match disputato, ossia il Money in the Bank match per la valigetta allo scorso Premium Live Event. La conferma viene data dal Wrestling Observer, ma pare che l’entità dell’infortunio non sia grave e che presto rivedremotra le corde del ring.

