WWE: Molto incerto il futuro di Gable Steveson, potrebbe anche puntare alle Olimpiadi 2024 (Di venerdì 22 luglio 2022) Lo scorso settembre la WWE annunciò di aver messo sotto contratto il campione olimpico, a Tokyo 2020, Gable Steveson. Secondo gli accordi, il giovane atleta avrebbe portato a termine il college e nel frattempo avrebbe iniziato ad allenarsi in vista del suo debutto a Stamford. Per lui nessun passaggio da NXT, ma direttamente il main roster. Tanto è vero che nel corso del Draft 2021 fu una delle scelte di Monday Night Raw. Ad oggi, però, non ci sono certezze su quando effettivamente lo vedremo debuttare, ma sembra che la federazione non abbia fretta e sia disposta ad aspettarlo. Si preparerà per le Olimpiadi? Per il momento non ci sono certezze su quando Gable Steveson debutterà in WWE. Il campione olimpico in carica potrebbe anche ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 22 luglio 2022) Lo scorso settembre la WWE annunciò di aver messo sotto contratto il campione olimpico, a Tokyo 2020,. Secondo gli accordi, il giovane atleta avrebbe portato a termine il college e nel frattempo avrebbe iniziato adnarsi in vista del suo debutto a Stamford. Per lui nessun passaggio da NXT, ma direttamente il main roster. Tanto è vero che nel corso del Draft 2021 fu una delle scelte di Monday Night Raw. Ad oggi, però, non ci sono certezze su quando effettivamente lo vedremo debuttare, ma sembra che la federazione non abbia fretta e sia disposta ad aspettarlo. Si preparerà per le? Per il momento non ci sono certezze su quandodebutterà in WWE. Il campione olimpico in carica...

Zona_Wrestling : WWE: Molto incerto il futuro di Gable Steveson, potrebbe anche puntare alle Olimpiadi 2024 - WWEItalia : Trent Seven si scontra con @sam_gradwell in un match esplosivo, @MMckenzieWWE cerca rifarsi dalla sua serie di scon… - pancio_27 : Pensavo che @WWE fosse inguardabile,ma @AEW è molto peggio! Inutilità assoluta. - Zona_Wrestling : WWE: Bray Wyatt aggiorna la sua bio di Twitter con una frase molto particolare - WWEACG : RT @WWEItalia: L'annuncio dell’arbitro speciale per il match fra gli Uso e gli Street Profits a #SummerSlam, i New Day con @DilsherShanky e… -