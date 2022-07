WWE: Grande entusiasmo per il ritorno al comando di Triple H (Di venerdì 22 luglio 2022) Nella giornata di oggi la WWE ha annunciato che Triple H tornerà a ricoprire il ruolo interno di Vicepresidente Esecutivo delle relazioni con i talenti. Il WWE Hall of Famer subentrerà a Bruce Prichard il quale aveva ricoperto la carica nelle ultime settimane al posto di John Laurinaitis, quest’ultimo fu sollevato dall’incarico a causa degli scandali emersi nell’ultimo periodo. Triple H tornerà dunque ad avere a che fare in primo piano con i performer della WWE, un ruolo che ha sempre svolto con estrema diligenza e per questo motivo molte Superstars sono entusiaste del ritorno di The Game in questa posizione. Le Superstars della WWE tirano un sospiro di sollievo Il noto portale di notizie ‘Fightful’ ha svelato che nello spogliatoio si respira un’aria di ottimismo per il ritorno di Triple H ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 22 luglio 2022) Nella giornata di oggi la WWE ha annunciato cheH tornerà a ricoprire il ruolo interno di Vicepresidente Esecutivo delle relazioni con i talenti. Il WWE Hall of Famer subentrerà a Bruce Prichard il quale aveva ricoperto la carica nelle ultime settimane al posto di John Laurinaitis, quest’ultimo fu sollevato dall’incarico a causa degli scandali emersi nell’ultimo periodo.H tornerà dunque ad avere a che fare in primo piano con i performer della WWE, un ruolo che ha sempre svolto con estrema diligenza e per questo motivo molte Superstars sono entusiaste deldi The Game in questa posizione. Le Superstars della WWE tirano un sospiro di sollievo Il noto portale di notizie ‘Fightful’ ha svelato che nello spogliatoio si respira un’aria di ottimismo per ildiH ...

