WWE: Altro tweet criptico di Bray Wyatt (Di venerdì 22 luglio 2022) Come vi abbiamo riportato ieri sera, Bray Wyatt ieri sera ha aggiornato il suo profilo Twitter aggiungendo una frase riconducibile a Vince McMahon, vista la presenza delle inziali di quest'ultimo alla fine del tweet. Wyatt ormai non si fa vedere sui ring da un anno, quando è stato licenziato dalla compagnia di Stamford dopo diversi mesi di assenza. In molti si sono chiesti quale sarà il futuro di Wyatt e i suoi ultimi movimenti social non fanno Altro che aumentare la curiosità. tweet su tweet Nelle ultime ore, Windham (vero nome di Wyatt), ha scrito:"Poserò sulla sua spalla le chiavi per la casa di Davide; nessuno potrà chiudere ciò che lui aprirà e nessuno potrà chiudere ciò che lui aprirà." Questa citazione è presa dalla ...

