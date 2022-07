William Carvalho: nome nuovo per il Monza (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo dieci acquisti in 21 giorni il Monza può tirare il fiato. E così potrebbe arrivare adesso qualche giorno di riflessioni a... Leggi su calciomercato (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo dieci acquisti in 21 giorni ilpuò tirare il fiato. E così potrebbe arrivare adesso qualche giorno di riflessioni a...

DiMarzio : #Calciomercato, @ACMonza | Idea William #Carvalho per il centrocampo - ReallBetis07 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @ACMonza | Idea William #Carvalho per il centrocampo - SelitoBetiS : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @ACMonza | Idea William #Carvalho per il centrocampo - infoitsport : Monza su William Carvalho, brianzoli sul centrocampista lusitano - Manubetis97 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @ACMonza | Idea William #Carvalho per il centrocampo -