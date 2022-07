Wijnaldum | indizio social | il fratello segue la Roma E risponde ai tifosi

(Di venerdì 22 luglio 2022)- Latratta col Psg per arrivare a. Una trattativa già cominciata, Mourinho ha già contattato il giocatore che ha dato la sua disponibilità ad approdare in giallorosso. Tiago ...

siamo_la_Roma : ?? Sono ore calde per #Wijnaldum ?? Intanto il fratello segue la #Roma su Instagram... ?? Indizio di mercato?… - dybalismoo_ : RT @TheoCells: Indizio social del fratello di #Wijnaldum ?? - Dario43619855 : RT @TheoCells: Indizio social del fratello di #Wijnaldum ?? - asrPT7 : RT @TheoCells: Indizio social del fratello di #Wijnaldum ?? - mayoraltitolare : RT @TheoCells: Indizio social del fratello di #Wijnaldum ?? -

A dare un ulterioresu una possibile fumata bianca è il fratello del centrocampista, Gilianoche segue la Roma su Instagram. Inoltre alcuni tifosi gli hanno scritto sui social ...- Roma, la situazioneè stato proposto alla Roma in quanto esubero nel Psg di Galtier. Il centrocampista, arrivato lo scorso anno a parametro zero, è intenzionato a lasciare ...La trattativa è in fase avanzata e potrebbe avere un’accelerata nelle prossime ore Giliano Wijnaldum, fratello di Georgino, segue la Roma su Instagram. Un’indizio social, che potrebbe confermare lo st ...Negli scorsi giorni si parlava di un Georgino Wijnaldum conteso tra due importanti club di Serie A, Roma e Milan, a cui il centrocampista olandese era stato proposto dal Paris Saint-Germain. Ci sarebb ...