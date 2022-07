West Nile e altri virus tropicali. Il cambiamento climatico porta in Italia nuove malattie (Di venerdì 22 luglio 2022) Il caldo accelera il ciclo vitale degli insetti portatori di infezioni. Aumentano le malattie causate da zanzare, zecche e pappataci. E c'è uno spettro che incombe: il possibile arrivo di Aedes aegypti, la zanzara tropicale portatrice di Dengue e febbre gialla Leggi su repubblica (Di venerdì 22 luglio 2022) Il caldo accelera il ciclo vitale degli insettitori di infezioni. Aumentano lecausate da zanzare, zecche e pappataci. E c'è uno spettro che incombe: il possibile arrivo di Aedes aegypti, la zanzara tropicaletrice di Dengue e febbre gialla

Corriere : Cresono i casi di febbre West Nile in Veneto e Piemonte: che cos’è, le conseguenze e come proteggersi - Agenzia_Ansa : Morto in Veneto un anziano di 83 anni colpito dal virus West Nile trasmesso dalle zanzare. Un altro uomo, di giovan… - mauriziocascel1 : RT @repubblica: West Nile e altri virus tropicali. Il cambiamento climatico porta in Italia nuove malattie [di Elena Dusi] - repubblica : West Nile e altri virus tropicali. Il cambiamento climatico porta in Italia nuove malattie [di Elena Dusi] - LiberoReporter : Virus West Nile in Italia, Iss: “4 morti su 15 casi confermati” -