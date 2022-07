West Ham punta Kostic dopo l’obiettivo Lingard sfumato (Di venerdì 22 luglio 2022) Filip Kostic potrebbe approdare in Premier League. Stando a quanto riportato dal The Guardian, il West Ham avrebbe puntato l’esterno d’attacco, accostato nelle scorse settimane alla Juventus. sfumato l’obiettivo Lingard, che ha preferito la proposta del Nottingham Forest, il West Ham vorrebbe proprio il 29enne serbo, capace di giocare su entrambe le fasce e protagonista nella passata stagione della cavalcata dell’Eintracht verso il trionfo in Europa League. Kostic è in scadenza nel 2023 e i tedeschi non hanno intenzione di scendere sotto i 20 milioni di euro. In alternativa a Kostic, il West Ham valuta anche la possibilità Ben Brereton Diaz, esterno cileno che si è messo in luce al Blackburn in Championship. ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) Filippotrebbe approdare in Premier League. Stando a quanto riportato dal The Guardian, ilHam avrebbeto l’esterno d’attacco, accostato nelle scorse settimane alla Juventus., che ha preferito la proposta del Nottingham Forest, ilHam vorrebbe proprio il 29enne serbo, capace di giocare su entrambe le fasce e protagonista nella passata stagione della cavalcata dell’Eintracht verso il trionfo in Europa League.è in scadenza nel 2023 e i tedeschi non hanno intenzione di scendere sotto i 20 milioni di euro. In alternativa a, ilHam valuta anche la possibilità Ben Brereton Diaz, esterno cileno che si è messo in luce al Blackburn in Championship. ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @SassuoloUS, proseguono i contatti con @WestHam e @PSG_inside per #Scamacca - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Sassuolo, il West Ham rilancia per #Scamacca Gli inglesi hanno offerto 35 milioni per l'attaccan… - DiMarzio : #Calciomercato | #Sassuolo, le cifre della prima offerta del #WestHam - alby_rolfo : @Pirichello Il west ham oggi, scamacca 40 milioni - sportface2016 : #Calciomercato, il #WestHam punta il serbo Filip #Kostic dopo l'obiettivo Lingard sfumato -