West Ham, offerta all'Eintracht per Kostic: i dettagli (Di venerdì 22 luglio 2022) Il West Ham sta provando a prelevare Kostic dall'Eintracht Francoforte: gli inglesi sarebbero vicini all'esterno Il West Ham sta facendo sul serio per portare in Premier League Kostic dell'Eintracht. Gli inglesi avrebbero offerto circa 15 milioni. Le parti sono in continuo contatto e sarebbero molto vicine all'accordo. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

