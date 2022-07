Weekend a 40 gradi e notti tropicali in Italia. Ma dal 26 aria fresca dal Nord Europa

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 22 luglio 2022) Stiamo per raggiungere la massima potenza dell’anticiclone africano Apocalisse 4800 (il numero si riferisce e spiega molto bene la situazione con lo zero termico a quote incredibili: il termometro va sotto zero solo a quote superiori ai 4800 metri e dato che la montagna più alta d’, il Monte Bianco, si eleva fino a 4809 metri, ecco che il ghiaccio fonde su tutte le Alpi). A partire da oggi e soprattutto nel corso delle temperature continueranno a salire vertiginosamente fino a toccare o sfiorare i fatidici 40su alcune zone della Pianura Padana, come in Emilia, Veneto e bassa Lombardia. Farà caldissimo anche al Centro, con 37/39 a Firenze, Roma, in Umbria come sul ternano, su molte zone della Sardegna e delle Marche e infine in Puglia (38attesi a Taranto e Foggia). E farà caldo anche di ...