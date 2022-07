Wanna Marchi, sbarca su Netflix la docu-serie: tutte le anticipazioni (Di venerdì 22 luglio 2022) Wanna, la nuova docu-serie italiana di Netflix, prodotta da Fremantle Italia, farà il suo debutto il 21 settembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Un prodotto che raccoglie testimonianze e immagini di repertorio, ma anche inedite. La docu-serie in 4 episodi narra le vicende di quella che, per vent’anni, è stata la tele-venditrice più famosa della televisione, Wanna Marchi, e sua figlia Stefania Nobile. (continua a leggere dopo le foto) Clicca qui per leggere tutte le notizie di Tv Per un’intera generazione Wanna Marchi è un nome che non dice niente. Il resto d’Italia invece non può dimenticare le sue intricate vicende. Colpi di scena che l’hanno vista protagonista con la figlia Stefania ... Leggi su tvzap (Di venerdì 22 luglio 2022), la nuovaitaliana di, prodotta da Fremantle Italia, farà il suo debutto il 21 settembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Un prodotto che raccoglie testimonianze e immagini di repertorio, ma anche inedite. Lain 4 episodi narra le vicende di quella che, per vent’anni, è stata la tele-venditrice più famosa della televisione,, e sua figlia Stefania Nobile. (continua a leggere dopo le foto) Clicca qui per leggerele notizie di Tv Per un’intera generazioneè un nome che non dice niente. Il resto d’Italia invece non può dimenticare le sue intricate vicende. Colpi di scena che l’hanno vista protagonista con la figlia Stefania ...

AvitabileFranto : RT @morenafrutta: Una Wanna Marchi o um Mago Otelma a piacere #laPeggiore_DESTRA_diSempre - KristianGatto5 : Qui solo per palesare il mio super hype per il documentario su Wanna Marchi. #Netflix - EntropiaCosmica : Volete un motivo valido per non rinnovare l'abbonamento a #Netflix? Ha prodotto un docufilm (????) Su wanna marchi… - gino06963584 : @matteosalvinimi dai Matte che è periodo si sagre ?????? puoi magnare e bere ovunque a sbaffo e fare selfie è la cosa… - MiTomorrow : La «Regina delle televendite» e le sue cause al Tribunale di #Milano in una fiction ?? @NetflixIT #Netflix… -