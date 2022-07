(Di venerdì 22 luglio 2022) Wolfsburg, 22 lug. -(Adnkronos) - Nuovo terremoto ai vertici del gruppo Volkswagen. Infatti Herbertlascerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione e verrà sostituito dal responsabile del brandOliver Blume, ha affermato il gruppo in una nota. L'addio di- che è stato deciso "di comune accordo" dopo una riunione del consiglio di sorveglianza- sarà effettivo a partire dal 1 settembre., 64 anni, era entrato nel 2015 nel Cda del gruppo dopo una lunga esperienza in BMW ed era stato nominato presidente ad aprile 2018. Già nel 2020 nel quadro di una riorganizzazone le sue competenze erano state ridotte e da tempo si rincorrevano le voci su un suo addio. Blume manterrà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione diAG e - si spiega nella nota - ...

LaStampa : Volkswagen, Diess lascia la presidenza. Al suo posto dalla Porsche arriva Blume - TV7Benevento : **Volkswagen: Diess lascia presidenza, al suo posto da Porsche arriva Blume** - - di_di_mo : RT @Lorenzomonfreg: #Germania Herbert Diess lascia la guida del gruppo #Volkswagen. Da tempo era sotto pressione, ad es a causa dei ritardi… - viaggiareonthe1 : Gruppo Volkswagen - Terremoto a Wolfsburg: Diess lascia, sarà sostituito da Oliver Blume - davidecomunello : RT @quattroruote: Terremoto nel gruppo #Volkswagen: Herbert #Diess lascia la carica di amministratore delegato con effetto quasi immediato.… -

Cambio della guardia a sorpresa in. Va via il ceo della casa automobilistica tedesca, Heribert. Il nome del successore è già stabilito: si tratta d Oliver Blume, ceo della Porsche che la guiderà anche dopo un eventuale ...Da gennaio a giugno infatti il gruppo guidato da Herbertha registrato una crescita del +27% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, conID.4 e ID.3 a guidare le ...(ANSA) - BERLINO, 22 LUG - A sorpresa va via il ceo della Volkswagen Heribert Diess, Il nome del successore è già stabilito: si tratta d Oliver ...Wolfsburg, 22 lug. -(Adnkronos) - Nuovo terremoto ai vertici del gruppo Volkswagen. Infatti Herbert Diess lascerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione e verrà sostituito ...